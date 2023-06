Stand: 12.06.2023 13:53 Uhr Heinz Sielmann Stiftung: Gartenhummel ist "Gartentier des Jahres"

Die Gartenhummel ist zum "Gartentier des Jahres" 2023 gekürt worden. Bei einer von der Heinz Sielmann Stiftung in Duderstadt (Landkreis Göttingen) veranstalteten Wahl erhielt sie die meisten Stimmen. Die Gartenhummel ist in Deutschland und Europa sehr häufig. Ihren extrem langen Rüssel kann sie bis zu zwei Zentimeter tief in Blüten hineinstecken, um dort den Nektar zu saugen. Das starke Votum für die Gartenhummel zeige, dass viele Menschen über die Bedeutung der Hummeln als Bestäuber von Pflanzen mittlerweile Bescheid wissen, sagte Stiftungssprecher Florian Amrhein. Aber auch das Insektensterben scheine immer stärker in den Köpfen anzukommen. Davon sind auch die Hummeln betroffen. Die Wahl zum "Gartentier des Jahres" wurde zum 13. Mal von der Heinz Sielmann Stiftung veranstaltet. Mit der Aktion macht sie seit 2010 auf die ökologische Bedeutung von Gärten und den dramatischen Rückgang der biologischen Vielfalt in der Kulturlandschaft aufmerksam.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.06.2023 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere