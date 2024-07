Stand: 12.07.2024 14:01 Uhr Heimatmusem Northeim leiht Trippe an Forschungsmuseum

Die im Heimatmuseum Northeim ausgestellte Trippe befindet sich aktuell im Forschungsmuseum Paläon bei Schöningen. Wie die Stadt Northeim mitteilte, sind die Trippe dort Teil der Sonderausstellung "Holz macht Sachen". Sie werden gemeinsam mit den rund 300.000 Jahre alten "Schöninger Speeren" ausgestellt. Eine Trippe sei ein mittelalterlicher Überschuh, in den man mit seinen guten Schuhen hineinschlüpfen konnte, um diese vor Feuchtigkeit und Schlamm zu schützen. Die Trippe wurde 1998 in Northeim gefunden. Sie sei 2020 in einer wissenschaftlichen Publikation als "Trippe Typ Northeim" namensgebend für alle Trippen dieser Art im gesamten mittelalterlichen Raum der sogenannten Hanse geworden. Das Paar aus Northeim sei typisch für die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Sonderausstellung im Forschungsmuseum Paläon geht bis März 2025.

