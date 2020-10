Heidkopftunnel an A38 wird monatelang saniert Stand: 19.10.2020 17:15 Uhr Auf der A38 wird im Heidkopftunnel zwischen Göttingen und Halle seit Montag umfangreich die Fahrbahn erneuert. Dazu ist bis Ende Januar zunächst die Tunnelröhre in Richtung Göttingen gesperrt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit täglich bis 11:30 Uhr über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Anschließend müssen die Autofahrer bis in die Nacht über die Dörfer im Eichsfeld ausweichen. Ab Februar wird dann die andere Röhre voll gesperrt.

Tragschicht der Fahrbahnen wird erneuert

In dem erst 2006 eröffneten Heidkopftunnel soll der Fahrbahnuntergrund komplett saniert werden. Die Straßenbaubehörde hatte bereits vor einiger Zeit Schäden an der Tragschicht entdeckt. In den vergangenen Jahren mussten deshalb immer wieder Ausbesserungen vorgenommen werden. Nun soll die gesamte Tragschicht in beiden Röhren des Tunnels erneuert werden, damit die wiederkehrenden Reparaturen ein Ende haben. Die Arbeiten sollen bis April nächsten Jahres dauern.

