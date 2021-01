Stand: 07.01.2021 13:13 Uhr Harz: Schneelast auf Bäumen kann gefährlich werden

In den Wäldern im Harz von Braunlage bis Bad Harzburg, von St. Andreasberg bis Seesen liegt überall viel Schnee - auch auf den Bäumen. Äste und ganze Baumkronen könnten unter der Last der Schneemassen abbrechen und runterfallen, warnten die Landesforsten am Donnerstag. Spaziergänger sollten sich nicht in der Nähe der Bäume aufhalten. Jeder müsse im Winterwald aufpassen, sagte der Leiter des Forstamtes Clausthal, Ralf Krüger. "Gefährlich wird der Waldbesuch, wenn neben der Schneelast auf den Bäumen auch noch Wind die Äste bewegt", so Krüger.

