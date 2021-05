Stand: 28.05.2021 14:32 Uhr Hann. Münden: Protest gegen Bau einer Seniorenwohnanlage

Anwohner in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) kritisieren die Pläne für den Bau einer großen Seniorenwohnanlage auf dem Gelände des ehemaligen Hauses Weserland. Am Freitag werden sie in einem Online-Workshop beteiligt, können Fragen stellen und Ideen einbringen. Peter Schroeteler von der Bürgerinitiative sieht das geplante Großprojekt mit mehreren fünfgeschossigen Wohntürmen kritisch: "Das ist erschreckend und erschlagend", sagt er. Das Haus-Weserland-Gelände ist eine Fläche an einem Hang im Stadtteil Kattenbühl. Einst stand dort ein Erholungsheim der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, das aber verfiel und 2006 abgerissen wurde. Seitdem liegt das Gelände brach. Jetzt will der Projektentwickler Convivo dort eine große Seniorenwohnanlage bauen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.05.2021 | 15:00 Uhr