Stand: 21.06.2021 12:31 Uhr Hankensbüttel: Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Am Wochenende sind zwei Männer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 244 schwer verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hatte in der Nacht zu Sonnabend bei Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) die Kontrolle über seinen Pkw verloren, wie die Polizei am Montag meldete. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einem Acker. Das Auto blieb etwa 80 Meter neben der Straße auf dem Dach liegen. Ein Ersthelfer befreite den jungen Mann und einen Beifahrer. Sie kamen in Krankenhäuser nach Celle und Uelzen. Die Polizei schließt einen Alkohol- und Drogenverstoß nach ersten Ermittlungen aus.

