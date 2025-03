Stand: 13.03.2025 12:35 Uhr Hanf-Produkte: Gericht entscheidet über Einstufung als Lebensmittel

Vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig ist am Donnerstag ein Prozess um Produkte wie Hanfblüten und Hanftee gestartet. Das Gericht entscheidet eigenen Angaben zufolge, ob die Hanf-Produkte zweier Düsseldorfer Unternehmen als Lebensmittel einzustufen sind. Sie verklagen den Staat - zuständig ist in diesem Fall das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Braunschweig. Im Konsumcannabisgesetz wird zwischen Cannabis und Nutzhanf unterschieden. Ausschlaggebend ist dort der THC-Gehalt der Produkte. Der könnte auch für den Prozess in Braunschweig entscheidend sein. Mit der Einstufung als Nutzhanf dürften die Firmen ihre Produkte in Deutschland vertreiben. Tee aus Hanf, der nachweisbar kein oder nur wenig THC enthält, gibt es bereits zu kaufen. Das Urteil wird ebenfalls am Donnerstag erwartet.

