Modellprojekt: Hannover will Cannabis kontrolliert abgeben Stand: 30.10.2024 13:57 Uhr Cannabis legal in der Stadt erwerben: Das soll im kommenden Jahr in Hannover im Rahmen eines Modellprojekts möglich sein. Die Studie soll Erkenntnisse über den Umgang mit Cannabis liefern.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat das Modellprojekt am Mittwoch in Hannover vorgestellt. Demnach sind bis zu drei Verkaufsstellen im Stadtgebiet geplant, an denen die Teilnehmenden des Projekts legal THC-haltige Produkte wie Haschisch oder Cannabisblüten in den gesetzlich erlaubten Mengen erwerben können. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das bundesweit erste Modellprojekt dieser Art. Kooperationspartner sind die Stadt Frankfurt und die Sanity Group GmbH, die seit Ende 2023 ein vergleichbares Projekt in der Schweiz betreibt. Der Verkauf in Hannover soll Anfang 2025 starten.

Videos 2 Min Ganderkesee: Erste legale Cannabis Ernte bricht an Bei Daniel Keune und seinem Team vom Cannabis Social Club sind an die 200 Pflanzen reif für die Ernte. (16.10.2024) 2 Min

Forscher sollen Teilnehmende regelmäßig befragen

Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Laut Stadt können rund 4.000 Menschen teilnehmen. Sie müssen über 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Hannover haben. Sie erhalten einen pseudonymisierten Ausweis, mit dem sie an den Abgabestellen einkaufen können. Wer die gekauften Produkte an Dritte weitergibt, wird laut Stadt von dem Projekt ausgeschlossen. Ein Forscherteam der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll die Teilnehmenden regelmäßig befragen. Dadurch erhofft sich die Stadt Erkenntnisse zum Konsumverhalten, den Auswirkungen auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt. Ob sich noch Menschen für das Projekt melden können, ist nicht bekannt.

Onay: Verbote funktionieren nur eingeschränkt

"Uns geht es um die Anerkennung gesellschaftlicher Realitäten", sagte Oberbürgermeister Onay. "Die Zahlen konsumierender Menschen aller Altersgruppen in Deutschland steigen stetig." Verbote würden demnach nur eingeschränkt funktionieren. Steigende Werte der psychoaktiven Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) und Verunreinigungen in Cannabis-Produkten auf dem Schwarzmarkt seien zusätzliche Risiken. Die Erkenntnisse aus der Studie würden in künftige politische Entscheidungen einfließen, so Onay.

Weitere Informationen Cannabisgesetz: Welche Regeln gelten seit der Legalisierung? Besitz und Erwerb von Cannabis sind unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Beim Autofahren gilt ein Grenzwert. mehr

Cannabis-Anbauvereine

Seit dem 1. April dürfen Erwachsene laut neuem Cannabisgesetz bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mitführen und maximal 50 Gramm zu Hause aufbewahren. Verboten ist der Konsum von Cannabis unter anderem in Gegenwart von Minderjährigen, in Schulen, auf Spielplätzen und in Sportstätten. Seit dem 1. Juli können Cannabis-Anbauvereine Anträge auf Zulassung stellen. Die erste Erlaubnis in Niedersachsen wurde am 8. Juli an einen Verein in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg übergeben, dort wurden Mitte Oktober die ersten Pflanzen geerntet. Mitglieder der Anbauvereine erhalten bis zu 25 Gramm Cannabis pro Tag, aber höchstens 50 Gramm Cannabis pro Monat zum Eigenkonsum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.10.2024 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover