Bundesgerichtshof überprüft "Hanfbar"-Urteil

Der Prozess um den Verkauf von Hanfblüten in einem Laden in Braunschweig geht weiter. Nachdem am Dienstag das Urteil gefallen ist, haben sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Nun muss der Bundesgerichtshof Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Braunschweig überprüfen. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft NDR Niedersachsen mit.

Gericht verhängt Bewährungsstrafen

Die Betreiber der Hanf-Bar waren am Dienstag zu sieben und neun Monate langen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert.

