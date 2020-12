Grünen stinkt geplantes Duft-Museum in Holzminden

An dem in Holzminden geplanten Duft-Museum wächst die Kritik. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Grünen fordern, das Projekt zu beenden. Es solle nicht noch mehr Geld in einer Investitionsruine versickern. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 2,7 Millionen Euro nur, wenn das Vorhaben bis Mitte nächsten Jahres abgerechnet ist. Es gebe große Zweifel, ob das Duft-Museum in Holzminden so schnell fertiggestellt werden könne, heißt es. Das Projekt hatte sich bereits verzögert, da ein Planungsbüro abgesprungen war.

