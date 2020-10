Stand: 06.10.2020 10:48 Uhr Grillo Zinkoxid GmbH: Drei Viertel der Arbeitsplätze weg

Die Grillo Zinkoxid GmbH streicht an ihrem Standort in Goslar-Oker etwa 75 Arbeitsplätze. Das entspreche drei Viertel der Belegschaft, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund ist demnach eine Teilgeschäfts-Aufgabe. Ein Grund für diesen Schritt seien hohe Umsatzeinbußen in diesem Bereich durch die Corona-Krise, sagte der Geschäftsführer der Grillo-Werke AG, Christian Ohm, NDR 1 Niedersachsen. Der Stellenabbau bei der Grillo Zinkoxid GmbH solle sozialverträglich gestaltet werden, so Ohm.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.10.2020 | 13:30 Uhr