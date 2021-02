Stand: 16.02.2021 15:33 Uhr Grenzkontrollen: VW schließt Folgen für Produktion nicht aus

Noch wirken sich die Grenzkontrollen und die Corona-Testpflicht für Lkw-Fahrer nicht auf die Produktion bei Volkswagen aus. Halten die Staus jedoch länger an, könnte sich die Lage laut Konzern ändern. "Sollte sich die Situation im Grenzverkehr verschärfen, können Produktionseinschränkungen auch bei Volkswagen nicht ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher. Zwar könne man kurzfristige Ausfälle ausgleichen, doch sei dies "nur für eine gewisse Zeit möglich". Der Konzern fordert ähnlich wie der Verband der Automobilindustrie hinreichende Testkapazitäten an den Grenzübergängen sowie kurze Kontroll- und Testzeiten. Kontrolliert wird der Verkehr etwa an der deutsch-tschechischen Grenze, um eine Ausbreitung von ansteckenderen Varianten des Coronavirus zu verhindern.

