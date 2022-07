Stand: 02.07.2022 10:16 Uhr Goslar feiert 1.100-jähriges Bestehen mit großem Umzug

Die Stadt Goslar feiert in diesem Jahr Geburtstag, seit sage und schreibe 1.100 Jahren gibt es sie. Heute gibt es einen Festumzug mit 2.000 Menschen in teils historischen Kostümen. Tausende Besucher werden dazu erwartet. An fünf Bühnen an der Strecke gibt es zusätzliche Informationen und Programm. Um 14.30 Uhr startet der Umzug. Wer sich nicht direkt ins Getümmel stürzen will: Auf dem Marktplatz kann der Umzug im Livestream angesehen werden.

