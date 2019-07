Stand: 20.07.2019 12:01 Uhr

Goslar: Zwei Männer sterben bei Unfall auf B241

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B241 bei Goslar sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte das Auto zwischen Goslar und Vienenburg in Höhe Krähenholz gegen einen Baum. Der Wagen wurde in mehrere Teile gerissen, der brennende Motorblock wurde etwa 20 Meter von der Unfallstelle entfernt aufgefunden. Der 21Jahre alte Fahrer wurde eingeklemmt und dabei tödlich verletzt; sein 19-jähriger Beifahrer wurde aus dem Audi geschleudert. Beide starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mitfahrer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, überlebte lebensgefährlich verletzt.

Goslar: Auto rast gegen Baum - zwei Tote 20.07.2019 12:30 Uhr Am Sonnabendmorgen hat ein 21-Jähriger zwischen Goslar und Vienenburg die Kontrolle über sein Auto verloren. Er und der Beifahrer wurden tödlich verletzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unfallursache noch unklar

Laut Polizei hatte der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren war in einer Rechtskurve zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und und dann gegen den Baum geprallt. Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen beidseitig gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2019 | 09:00 Uhr