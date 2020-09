Stand: 01.09.2020 08:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Goslar: Bootsfahrer kentert auf Vienenburger See

Ein 30-Jähriger ist mit seinem Boot auf dem Vienenburger See in Goslar gekentert und von der Feuerwehr gerettet worden. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten am Ufer die Rettungskräfte alarmiert, weil der Mann mitten auf dem See um Hilfe rief und sich an sein halb gesunkenes Boot klammerte. Ein Schwimmer machte sich auf dem Weg, um ihm zu helfen. Die Freiwillige Feuerwehr Vienenburg brachte ihr Rettungsboot zu Wasser und barg den Gekenterten und den Helfer.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.09.2020 | 06:30 Uhr