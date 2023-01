Stand: 05.01.2023 11:07 Uhr Goslar: Abrissarbeiten für neues Kaiserpfalz-Quartier starten

Seit Donnerstag rollen die Bagger an, um leerstehende Kasernen-Gebäude am UNESCO-Welterbe in Goslar abzureißen. Dort soll das Kaiserpfalz-Quartier entstehen - unter anderem mit einer Veranstaltungshalle und einem Hotel. Die Abrissarbeiten beginnen früher als erwartet. Ursprünglich war ein Termin im Februar geplant. Nach Angaben der Stadt Goslar seien die Vorarbeiten schneller erledigt worden. Man habe die alten Kasernen entkernt und schadstoffsaniert. Zunächst werde das Stabsgebäude abgerissen. Ende des Jahres soll die Fläche nahe der Kaiserpfalz frei sein. Die Kosten für den Abbruch belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro.

