Goslar: 33-Jähriger baut gleich zwei Unfälle

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Goslar zwei Unfälle verursacht, obwohl ihm nach dem ersten Vorfall bereits der Führerschein abgenommen wurde. Laut Polizei war der 33-Jährige zunächst an einer roten Ampel auf einen vor ihm stehenden Wagen aufgefahren. Nachmittags verursachte der Mann dann erneut einen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

