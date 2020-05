Stand: 28.05.2020 12:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Golf 8: Diess soll sich VW-Aufsichtsrat erklären

Die anhaltenden Produktions- und Qualitätsprobleme beim Golf 8 sind heute Thema einer Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen. Vorstandschef Herbert Diess werde in seinem Bericht vor den Kontrolleuren Stellung dazu nehmen, wie es aus dem Umfeld des Aufsichrates heißt. Neben den Schwierigkeiten mit VWs wichtigstem Modell gehe es um Rassismuskritik an einem Werbevideo, die Lage von Volkswagen in China und die weitere Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Autokonzern Ford.

Schleppende Produktion und Software-Fehler

Bereits seit Verkaufsstart im vergangenen Jahr läuft es beim Golf 8 nicht rund. Zunächst hakte es in der Produktion. Nicht einmal zehn Prozent der ursprünglich geplanten 100.000 Fahrzeuge wurden im ersten Jahr gebaut. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh wirft dem Spitzenmanagern mangelndes Engagement bei der Lösung der Probleme vor. Es geht vor allem um die grundlegend neuen Software-, IT- und Elektroniksysteme der 8er-Reihe, bei denen weiter Fehler auftauchen. Dem Online-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" zufolge sollen an einem Beispieltag im März weniger als 40 Prozent der fertiggestellten Golf-8-Exemplare einwandfrei das Band verlassen haben. VW erklärte dies damit, dass der Wagen in vielerlei Hinsicht eben auch ein komplett neues Projekt sei.

