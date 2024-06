Stand: 12.06.2024 09:38 Uhr Goldschmied des Goslarer Kaiserrings verstorben

Der Goldschmied und Designer des Goslarer Kaiserrings, Hadfried Rinke, ist tot. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, verstarb der 91-Jährige bereits am Sonntag in seinem Haus in Worpswede (Landkreis Osterholz). Der in Göttingen geborene Rinke begann mit 13 Jahren eine Lehre als Goldschmied. Er entwarf den Goslarer Kaiserring, der als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt. Träger sind unter anderem Henry Moore, Joseph Beuys und Cindy Sherman. Für seine Werke wurde Hadfried Rinke mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz.

