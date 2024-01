Stand: 23.01.2024 16:14 Uhr Göttinger Biochemiker Dirk Görlich erhält Louis-Jaentet-Preis

Der Göttinger Biochemiker Dirk Görlich hat den Louis-Jaentet-Preis der gleichnamigen Schweizer Stiftung erhalten. Görlich leitet am Göttinger Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften als Direktor die Abteilung Zelluläre Logistik. Dort erforscht er, wie Zellen das logistische Problem lösen, Zehntausende verschiedene Proteine korrekt entweder in den Zellkern hinein oder aus diesem heraus zu transportieren und währenddessen unerwünschten Molekülen den Zutritt zu verwehren. Die Auszeichnung würdige Görlichs Entdeckung einer besonderen Form der biologischen Materie, die als Barriere zentrale Transportwege in Zellen kontrolliert, teilte das Max-Planck-Institut am Dienstag mit. DerLouis-Jeantet-Preis wird seit 1986 an Forschende verliehen, die auf dem Gebiet der Biomedizin und in einem der Mitgliedsstaaten des Europarats forschen. Der Preis ist mit 500.000 Schweizer Franken dotiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Medizinische Forschung