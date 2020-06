Stand: 21.06.2020 15:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen will Hochhaus-Bewohner besser informieren

Nach Ausschreitungen an einem unter Corona-Quarantäne stehenden Hochauskomplex in Göttingen setzt die Stadt verstärkt auf Informationen. Bei Gesprächen am Sonnabend hätten Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) und Krisenstabschefin Petra Broistedt bei den Bewohnern festgestellt, dass es viele Fragen zu den Maßnahmen gebe. "Viele wissen nicht, warum wir das machen", sagte Köhler etwa über die zweite Testreihe. Diese diene der Entlastung. Zweimal negativ getestete Bewohner sollen demnach den Komplex unter Auflagen verlassen dürfen. Die Tests wurden am Sonnabend abgebrochen, als die Situation zunehmend eskalierte. Zeitweise hätten 200 der schätzungsweise 700 Bewohner versucht, eine Absperrung zu durchbrechen und Polizisten attackiert. Acht Beamte seien dabei verletzt worden, drei von ihnen seien vorerst nicht dienstfähig, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig am Sonntag in einer Pressekonferenz.

Videos 04:38 NDR Info NDR Info extra: Ausschreitungen an Göttinger Hochhaus NDR Info Wegen Ausschreitungen an einem Wohnkomplex in Göttingen war die Polizei im Großeinsatz. Die Bewohner stehen wegen Corona-Infektionen unter Quarantäne. Video (04:38 min)

Ermittlungen gegen zahlreiche Bewohner

Die Lage habe sich am Sonnabend nach einigen kleineren Einsätzen zugespitzt. Einsatzkräfte seien mit Flaschen, Steinen, Metallstangen, Holzlatten und Pyrotechnik angegriffen worden, sagte Lührig. Zeitweise seien knapp 300 Beamte aus der Stadt und dem Umland im Einsatz gewesen, damit die Lage nicht weiter eskaliert. Darüber hinaus hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und eines Sicherheitsdienstes sie unterstützt. Die Beamten hätten massiv "Pfefferspray" einsetzen müssen, um ein Durchbrechen der Absperrung zu verhindern. Die Polizei ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Bewohner. Eine Zahl nannte Lührig nicht, es seien jedoch "viele" Personen.

Haben Demonstranten Situation angefacht?

Oberbürgermeister Köhler schilderte, wie er mit zwei Vertretern aus der Hausgemeinschaft habe sprechen können. Mithilfe eines Dolmetschers habe er darum gebeten, die Versammlung aufzulösen. "Das ist dann Gott sei Dank erfolgt", so Köhler weiter. Inwiefern eine Demonstration gegen "Mietpreiswahnsinn" die am Nachmittag vom Wilhelmsplatz zur Anlage gezogen sei, zur Eskalation beigetragen habe, könne er nicht eindeutig beurteilen. Es habe jedoch Aufrufe aus der Gruppe der Demonstranten gegeben, sich aus der Anlage herauszubegeben. Insofern könne die Kundgebung "ein Faktor" gewesen sein, sagte der Oberbürgermeister.

Größe Wohnungen 37 Quadratmeter groß

Ihm sei bewusst, wie schwierig die Lage für die mindestens 700 Bewohner sein müsse, sagte er weiter. Die Wohnungen in dem Komplex seien lediglich zwischen 19 und 37 Quadratmeter groß und teilweise wohnten darin Familien mit mehreren Kindern. Insgesamt leben dort laut Stadt rund 200 Minderjährige in prekären Verhältnissen. In diesem Zusammenhang richtete er auch direkt Kritik an die Hausverwaltung. Die private Wohnungseigentumsanlage habe eine Verwaltung, deren Kompetenzen unklar seien. Die Stadt versuche, die Situation der Menschen in dem Komplex jeden Tag zu verbessern. "Wir haben ein Arzt-, ein Versorgungszentrum, einen Informationsstand und liefern zweimal täglich kostenlos Essen und fertig gepackte Lebensmittel". Zudem gebe es viele Göttinger, die die Bewohner mit Spenden unterstützten. Stabschefin Broistedt zufolge sei das System der Verteilung zunächst nicht richtig bei den Bewohnern angekommen. Die Kommunikation über Dolmetscher, Plakate und Flyer habe sich als unzureichend herausgestellt und die Stadt sei dazu übergegangen, alle auf Deutsch und Rumänisch per Kurznachrichten auf ihren Handys zu informieren.

Tests abgebrochen, sollen heute weitergehen

Die Stadt Göttingen hatte am Sonnabend zunächst damit begonnen, mehrere Hundert Hochhausbewohner ein weiteres Mal zu testen. Nach Angaben eines Sprechers sollten diejenigen erneut auf eine Corona-Infektion getestet werden, die bei der ersten großen Test-Aktion Anfang der Woche ein negatives Ergebnis hatten. Nach rund 320 Tests, so Köhler am Sonntag, seien die Tests abgebrochen worden. Zunächst hatte es geheißen, dass 280 Proben genommen wurden. Die ausstehenden Tests sollen heute genommen werden. Auseinandersetzungen, die dies verhindern könnten, habe es bis zum Nachmittag nicht gegeben. Die ersten Ergebnisse sollen am Montagabend feststehen und die erneut Negativ getesteten Bewohner dürften den Komplex unter Auflagen verlassen. Köhler zufolge sind maximal Dreiergruppen zulässig, alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich an- und abmelden. Die Stadt hatte die 700 gemeldeten Bewohner für sieben Tage unter Quarantäne gestellt - vorerst bis zum 25. Juni. Seit Donnerstag wurden bei knapp 120 Menschen Corona-Infektionen festgestellt, nachdem sich zwei Frauen angesteckt hatten.

Weil appelliert an Bewohner und verurteilt Gewalt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte die Ereignisse in Göttingen am Sonntag "besorgniserregend". In beengten Wohnverhältnissen sei es schwieriger, das Weiterverbreiten von Corona-Infektionen zu verhindern - und eine Quarantäne schwerer zu ertragen. "Wenn es aber wie in Göttingen zu einem intensiven Ausbruchsgeschehen gekommen ist, müssen die Infektionsschutz-Regeln unbedingt eingehalten und von dem Staat auch konsequent durchgesetzt werden." Gewalt gegen Polizeibeamte sei "in keiner Weise akzeptabel".

Zweiter massiver Ausbruch in einem Hochhauskomplex

Erst im Mai war es im nur wenige Hundert Meter entfernten 18-geschossigen Iduna-Zentrum zu einem Corona-Ausbruch gekommen, weil nach Darstellung der Stadtverwaltung dort Mitglieder mehrerer Familien bei privaten Feiern die Hygiene- und Abstandsregeln verletzt hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.06.2020 | 16:00 Uhr