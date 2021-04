Stand: 06.04.2021 16:12 Uhr Göttingen bietet spontane Impftermine für Menschen ab 60 an

In Göttingen können sich Menschen ab 60 Jahren spontan mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Dies hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Durch die Änderung der Impfempfehlung bei AstraZeneca seien im Impfzentrum Siekhöhe nun täglich bis zu zehn Impfdosen übrig, die Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Die Impfung soll ab Mittwoch täglich zwischen 19 und 21 Uhr im Impfzentrum der Stadt erfolgen. Dort werden Anmeldelisten geführt. Vorrang haben zunächst über 80-Jährige, dann die über 70 und über 60 Jahre alte Menschen. Informationen zur Anmeldung per E-Mail oder Post gibt es auf der Website der Stadt Göttingen.

