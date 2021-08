Stand: 24.08.2021 07:56 Uhr Göttingen: Ziviler Streifenwagen kollidiert mit Auto

Ein ziviler Streifenwagen ist am Montagabend in Göttingen im Einsatz mit einem anderen Auto kollidiert. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß in Göttingen schwer verletzt. Den Angaben zufolge war der Polizist mit Blaulicht und Sirene unterwegs als an einer Kreuzung das andere Fahrzeug von rechts in den Streifenwagen hineinfuhr. Warum die beiden Wagen auf der Kreuzung An der Lutter/Hannoversche Straße kollidierten, war zunächst unklar. Die Unfallstelle war am Abend für zwei Stunden gesperrt.

