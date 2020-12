Stand: 09.12.2020 16:20 Uhr Göttingen: Weihnachtsgottesdienste in der Sparkassen-Arena

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der Göttinger Innenstadt feiern an Heiligabend zwei gemeinsame Gottesdienste in der Sparkassen-Arena. Dies teilte der Betreiber der Mehrzweckhalle am Mittwoch mit. Die Verlegung erfolge, weil es in der Arena ein erprobtes Hygienekonzept gebe, so Gerhard Schridde, Pastor der Johannisgemeinde. Der Besuch der Gottesdienste ist nur mit Tickets möglich, die zuvor kostenfrei über den Dienstleister Reservix online oder in den Vorverkaufsstellen bezogen werden können. Die 2011 eröffnete Halle wird unter anderem vom Basketballverein BG Göttingen als Spielstätte genutzt.

