Stand: 15.01.2021 08:10 Uhr Göttingen: Trickdiebe überlisten verängstigte Seniorin

In Göttingen haben unbekannte Täter eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Opfer von einer Frau angerufen worden, die sich als Verwandte ausgab. Die Betrügerin behauptete, einen Unfall verursacht zu haben und Geld zu brauchen, um nicht in Untersuchungshaft zu kommen. Die Seniorin übergab daraufhin die geforderte Summe an ein etwa 14 Jahre altes Mädchen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

