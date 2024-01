Stand: 04.01.2024 11:25 Uhr Göttingen: Mann schlägt am Bahnhof auf drei Frauen ein

In Göttingen hat am Mittwochabend ein 20-Jähriger am Bahnhof drei Frauen aus München angegriffen und leicht verletzt. Nach Polizeiangaben soll der Mann aus Gießen zunächst gegen 23 Uhr mit den drei Frauen im Alter von 44, 18 und 15 Jahren in einen verbalen Streit geraten sein und sie beleidigt haben. Dann soll er der 44-Jährigen gegen den Kopf und der 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er die 15-Jährige in den Hüftbereich getreten haben. Eine Polizeistreife wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und trennte die Beteiligten. Die Polizei nahm daraufhin die Personalien des 20-Jährigen auf und ermittelt nun wegen dreifacher Körperverletzung und Beleidigung.

