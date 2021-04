Stand: 28.04.2021 09:33 Uhr Göttingen: Fallschirmjäger helfen weiter im Impfzentrum

Noch bis Mitte Mai helfen Soldaten des Fallschirmjägerregiments 31 aus Seedorf im Impfzentrum der Stadt Göttingen. Der Einsatz sollte ursprünglich in diesen Tagen enden, wurde aber verlängert. Grund für den für das Impfzentrum zuständigen Stadtrat, sich bei den bis zu 15 Soldaten zu bedanken. Es sei gut sich in diesen Zeiten auf die Frauen und Männer der Bundeswehr verlassen zu können, so Christian Schmetz. Im Impfzentrum auf der Siekhöhe, helfen die Fallschirmjäger bei der Registrierung und als Lotsen durch die Impfstraßen.

