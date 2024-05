Stand: 07.05.2024 09:20 Uhr Braunschweiger Klinikum stellt Neubau vor: Eröffnung im Oktober

Der neue Ostflügel des Städtischen Klinikums Braunschweig steht vor der Fertigstellung. Der neue Gebäudeteil an der Salzdahlumer Straße wird am Dienstag bei einem Presserundgang erstmals präsentiert. Auf 37.000 Quadratmetern Fläche entstehen medizinische Abteilungen wie die Unfallchirurgie, die Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und für die ästhetische Chirurgie. Im Oktober soll der neue Gebäudekomplex mit Platz für 430 Patienten eröffnet werden. Insgesamt kostet der neue Klinikteil "Ost“ im Verbund mit einem weiteren Gebäudekomplex rund 560 Millionen Euro. Die Stadt Braunschweig baut einen ihrer derzeit drei Klinikstandorte stark aus. Dafür wird im Herbst das Krankenhaus an der Holwedestraße geschlossen. Von diesem "Zwei-Standorte-Konzept“ verspricht sich Braunschweig eine bessere medizinische Versorgung.

