Göttingen: 120 Corona-Infizierte in Hochhaus

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Göttinger Hochhaus-Komplex sind mittlerweile 120 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Damit ist die Zahl der Infizierten um 18 Personen gegenüber gestern gestiegen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. 700 Menschen stehen wegen des Ausbruchs mittlerweile unter Quarantäne. Weitere Testergebnisse soll es im Laufe des Tages geben, sagte ein Stadtsprecher. Polizei und Ordnungsamt überwachen das Ausgehverbot.

Viele Kontaktpersonen ersten Grades

Laut Krisenstab der Stadt ist von einer hohen Zahl von Kontaktpersonen ersten Grades auszugehen. Insgesamt wurden bisher 700 Personen getestet, zum Teil auch von außerhalb des Komplexes. Mit diesem erneuten Corona-Ausbruch in Göttingen ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf rund 45 gestiegen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Stadt liefert Lebensmittel

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei die Entscheidung vor dem Hintergrund des massiven Eingriffs in Grundrechte intensiv abgewogen worden. Aufgrund der hohen Zahlen werde die Quarantäne aber als notwendig, angemessen und verhältnismäßig bewertet. Alle drei Eingänge des dreiteiligen Wohngebäudes wurden gesperrt. Mit Notfall-Paketen sollen Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs bereitgestellt werden.

Medizinische Versorgung vor Ort

Laut Stadt Göttingen sollen die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden. Deshalb würden Flure, Treppenhäuser und Fahrstühle im Gebäude täglich gereinigt, ein Mund-Nasen-Schutz sei dort Pflicht. Außerdem wird den Angaben zufolge vor Ort ein mobiles medizinisches Versorgungszentrum mit Apotheke eingerichtet.

Reimann: "Stadt wird Aufklärung noch einmal forcieren"

"Mein Eindruck ist, dass in Göttingen alles dafür getan wird, um den Ausbruch lokal zu begrenzen", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen am Donnerstagabend. Der Ausbruch zeige, dass das Virus nicht weg sei und wenn Hygiene und Abstand nicht eingehalten würden, kann es immer zu Ausbrüchen kommen. "Die Leute werden noch einmal aufgeklärt. Die Stadt wird das noch einmal forcieren, um wirklich alle auf den neuesten Stand zu bringen", so Reimann weiter.

Broistedt: Müssen mit weiteren Infektionen rechnen

Die Quarantäne für den Hochhauskomplex gelte zunächst bis zum 25. Juni, sagte die Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD) am Donnerstag: "Damit haben wir Zeit für die Nachverfolgung der Kontaktpersonen." Dies sei nicht in einem oder zwei Tagen zu schaffen. Als Gründe nannte sie die große Zahl betroffener Menschen sowie sprachliche Barrieren, da nicht alle gut Deutsch sprächen. "Wir brauchen Dolmetscherinnen und Dolmetscher und wir brauchen eine Vielzahl an Kräften im Gesundheitsamt, um uns einen Komplettüberblick zu verschaffen." Man müsse damit rechnen, dass weitere Infektionen hinzukommen, sagte Broistedt zudem.

Massentest in zwei Bussen

Anfang der Woche waren alle, die in dem Hochhaus wohnen, auf Corona getestet worden. Zuvor war bei zwei Bewohnerinnen das Virus nachgewiesen worden. Für den Massentest setzte die Stadt erstmals ein mobiles Testzentrum ein. Zwei umgebaute Busse standen zur Verfügung. Das gesamte Gelände wurde während der Testphase abgesperrt und von der Polizei kontrolliert.

Frauen bei Routinekontrolle positiv getestet

Die Infektionen bei den beiden Frauen waren nach Angaben der Stadt bei einer präventiven Routinekontrolle in einer Klinik entdeckt worden. Nach aktuellem Stand gebe es keinen Zusammenhang mit dem massiven Coronavirus-Ausbruch in einem benachbarten Wohnblock, einem Hochhauskomplex am Rande der Innenstadt.

