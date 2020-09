Stand: 06.09.2020 12:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gifhorn: Zwei Polizisten bei Einsätzen verletzt

Bei Einsätzen im Landkreis Gifhorn sind am Sonnabend zwei Polizisten angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers randalierte ein 24-Jähriger am späten Abend unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol im Klinikum Gifhorn. Er biss einer Polizistin in den Finger, als die Beamten ihn fixieren wollten. In der Asylbewerberunterkunft in Ehra-Lessien attackierte ein 21-jähriger Bewohner einen Polizisten. Er verletzte ihn mit Tritten an der Hand. Der Sicherheitsdienst der Unterkunft hatte die Beamten alarmiert, weil es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und einem anderen Bewohner gekommen war.

