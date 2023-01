Stand: 14.01.2023 14:10 Uhr Gifhorn: Radfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

In Gifhorn ist ein 62-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagabend beim Wechseln der Fahrbahnseite von einem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben sein Fahrrad zunächst auf dem Geh- und Radweg neben der Straße geschoben. Dann habe er plötzlich auf die andere Seite der Straße wechseln wollen, teilten die Beamten mit. Dadurch sei es zur Kollision mit einem Auto gekommen. Ein 34-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den 62-Jährigen mit seinem Wagen. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad