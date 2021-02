Stand: 03.02.2021 09:09 Uhr Gifhorn: Geplatztes Wasserrohr reißt Loch in Straße

In Gifhorn beschäftigt seit dem späten Dienstagabend ein Loch in einer Straße die Polizei. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Beamten ist ein unterirdisches Wasserrohr geplatzt. Die Straße wurde daraufhin unterspült und sackte ein. Eine Passantin fiel in den Spalt, blieb aber unverletzt. Das defekte Rohr soll im Laufe des Tages repariert werden.

