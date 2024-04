Stand: 30.04.2024 07:30 Uhr Gifhorn: Feuer in Supermarkt sorgt für Schulausfall

In einem Supermarkt in Gifhorn ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Dadurch komme es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag, heißt es vom Landkreis Gifhorn. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Adam-Riese-Straße sollten daher Türen und Fenster geschlossen halten. Der Supermarkt wurde laut Feuerwehr fast vollständig zerstört. Das Dach sei nach kurzer Zeit eingestürzt, sagte ein Sprecher. Ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude in dem Gewerbegebiet konnten die Einsatzkräfte verhindern. Verletzt wurde niemand. Derzeit werden laut Sprecher noch Glutnester gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. In der nahe gelegenen Grundschule fällt wegen des Brandes der Unterricht aus. Eine Notbetreuung finde statt, teilt die Adam-Riese-Schule auf ihrer Internetseite mit.

