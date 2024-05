Pfadfinder treffen sich zum Landespfingstlager in Wolfsburg

Der Landesverband der Pfadfinderinnen und Pfadfinder veranstaltet über Pfingsten ein riesiges Zeltlager in Wolfsburg. Das Landespfingstlager ist eine der größten Veranstaltungen des Landesverbands. Es findet nur alle vier Jahre statt. In diesem Jahr schlagen rund 1.000 Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche aus ganz Niedersachsen gemeinsam die Zelte auf. Der Landesverband Niedersachsen gehört zum Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), der größten interkonfessionellen Pfadfinderorganisation in Deutschland. Der BdP Niedersachsen hat rund 2.400 Mitglieder in 30 Gruppen.

