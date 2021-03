Stand: 19.03.2021 11:15 Uhr Gifhorn: Blitzer-Säule mit Sprengstoff beschädigt

Unbekannte haben einen Sprengstoffanschlag auf eine neue Blitzer-Säule an einer Kreuzung in Gifhorn verübt. Laut Polizei wurde dabei das Plastikgehäuse an der Rückseite der Säule zerstört. Die Blitzeranlage funktioniere aber noch, sagte ein Sprecher. Anwohner in Gifhorn hatten in der Nacht zu Freitag einen lauten Knall gehört. Sie bemerkten zwei Männer, die zu Fuß flüchteten. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt sein. Die Polizei vermutet, dass die Täter mehrere miteinander verbundene Silvesterböller verwendeten.

