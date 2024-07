Stand: 24.07.2024 08:57 Uhr Gewitter: Keller voll bei Northeim, Blitzeinschlag in Braunschweig

Die Gewitter in der Nacht zu Mittwoch haben in Braunschweig, Peine, Ilsede und im Landkreis Northeim zahlreiche Einsätze ausgelöst. In Braunschweig musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen Dachstuhl löschen, weil ein Blitz in das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kralenriede eingeschlagen war. Es sei niemand verletzt worden. "Wegen des bestehenden Unwetters erschwerten sich die Arbeiten mit der Drehleiter", sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Landkreis Northeim mussten Einsatzkräfte etwa 50 Mal ausrücken, so Kreisfeuerwehrsprecher Konstantin Mennecke. Keller hätten bis zu einem halben Meter unter Wasser gestanden. Die Kooperative Gesamtschule in Moringen habe die Feuerwehr mit Sandsäcken gegen Starkregen schützen müssen. Einige Straßen, darunter die Bundesstraße 241 bei Höckelheim, wurden laut Feuerwehr zeitweise überflutet. In Peine und in der Gemeinde Ilsede gab es etwa 60 Einsätze wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume, sagte ein Feuerwehrsprecher.

