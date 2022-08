Stand: 30.08.2022 08:56 Uhr Geldautomat gesprengt - Täter fahren Polizei davon

Erneut haben Unbekannte in der Region Braunschweig einen Geldautomaten gesprengt. Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Gerät an einem Supermarkt im Braunschweiger Stadtteil Mascherode in die Luft gejagt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude wurde demnach schwer beschädigt. Ob Bargeld entwendet wurde, war zunächst unklar. Die von Anwohnenden alarmierte Polizei hatte die in einem Auto flüchtenden mutmaßlichen Täter noch verfolgt. Auf der A36 verloren die Beamten jedoch den Sichtkontakt. Das Fluchtfahrzeug sei zwischen den Anschlussstellen Wolfenbüttel Süd und Flöthe mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In den vergangenen Monaten wurden in der Region vermehrt Geldautomaten gesprengt. Mehrere Sparkassen hatten darauf angekündigt, Geldautomaten an bestimmten Standorten vorübergehend zu schließen, um neue Sicherheitsmaßnahmen zu installieren.

