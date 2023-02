Gegen das Aussterben: Neue Gewässer für die Wechselkröte Stand: 10.02.2023 22:05 Uhr Die Wechselkröte ist laut dem Naturschutzbund (NABU) "die am stärksten bedrohte Amphibienart Niedersachsens". Im Landkreis Helmstedt sollen deshalb spezielle Gewässer für die Kröten angelegt werden.

Nach Angaben des NABU gibt es Niedersachsen kaum noch ursprüngliche Lebensräume der Wechselkröte. Sie kommt nur noch an wenigen Standorten in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel vor. Wechselkröten leben unter anderem im Auenbereich von Flüssen und Bächen. Die Ökologische NABU-Station Aller/Oker will nun im Landkreis Helmstedt neue Lebensräume schaffen, indem sie beispielsweise speziell für die Wechselkröte Gewässer angelegt.

Wechselkröte ist in Niedersachsen vom Aussterben bedroht

"Die Situation der Wechselkröte in Niedersachsen ist mehr als kritisch", sagte Projektleiter Valentin Dienst vom NABU. Das Projekt werde drei Jahre lang unter anderem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Deutschen Postcode Lotterie mit rund 225.000 Euro gefördert, hieß es.

