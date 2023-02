Braunschweiger Straßenbahn: Bald Wildblumen im Gleis Stand: 05.02.2023 10:15 Uhr Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) startet im Sommer ein Wildblumen-Projekt. Das Unternehmen will mit einer speziellen Saatmischung auf einem Gleisabschnitt der Tram einen Blühstreifen anlegen.

Die Aussaat ist für August oder September vorgesehen. "Die darin enthaltenen Wildblumen und Kräuter sind insektenfreundlich und lassen so Lebensraum beispielsweise für Wildbienen entstehen", sagte Annalena Grotheer von der BSVG. Das Julius Kühn-Institut (JKI) in Braunschweig will das Projekt über zwei Vegetationsperioden wissenschaftlich begleiten. Sollte es funktionieren, plant die BSVG, Blühstreifen auch auf anderen Gleisabschnitten anzulegen.

Bienen schützen - Wildstaudenmischung extra für Projekt entwickelt

Das Vorhaben sei deutschlandweit einzigartig, sagte Henri Greil, Bienenschutz-Experte des Julius Kühn-Instituts. Die Saatgutmischung sei eigens für das Projekt entwickelt, so Greil. Vor allem in Innenstädten sei es schwer, geeignete Freiflächen zu finden, sagte der Bienenschutz-Experte. Für die Bienen sei der Tram- und Autoverkehr in direkter Blühstreifen-Nähe kein Problem. Sie würden bei Tempo 30 oder 50 nicht beeinflusst, sagte Greil. Er erwarte auf dem Streckenabschnitt aufgrund geringer Geschwindigkeit durch Kurven und aufgrund von Ampeln keine nennenswerten Verluste bei den Insekten.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2023 | 07:00 Uhr