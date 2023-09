Stand: 08.09.2023 20:55 Uhr Gefahrenwarnung aufgehoben: Brand in Wolfenbüttel gelöscht

Am Freitag haben rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Stunden einen Großbrand in einem Geschäft in Wolfenbüttel gelöscht. Infolge des Brandes zog zwischenzeitlich eine giftige Rauchwolke über die Stadt. Die integrierte Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel hatte deshalb eine Gefahrenwarnung herausgegeben. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden und Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Die Brandursache war zunächst unklar, verletzt worden sei niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.09.2023 | 18:00 Uhr