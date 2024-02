Nach Flucht nach Mexiko: Prozess gegen Ärztin aus Duderstadt beginnt Stand: 01.02.2024 22:21 Uhr Die Ärztin und Impfgegnerin Carola Javid-Kistel muss sich ab Montag vor Gericht verantworten. Sie soll unzulässige Atteste ausgestellt haben, die Anklage wirft ihr zudem Volksverhetzung und Beleidigung vor.

von Wieland Gabcke und Marc Wichert

Eine der bekanntesten Wortführerinnen der "Querdenker"-Szene soll der Staatsanwaltschaft zufolge unzulässige Atteste ausgestellt haben, um Menschen von der Maskenpflicht zu befreien. Für zwei Kinder habe sie außerdem Atteste ausgestellt, damit diese ohne die eigentlich vorgeschriebene Masernimpfung in die Kita gehen konnten, sagt Gerhard von Hugo, Sprecher des Amtsgerichts Duderstadt, dem NDR Niedersachsen.

Videos 1 Min Umstrittene Ärztin aus Duderstadt nach Flucht festgenommen Der 57-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, während der Corona-Pandemie unrechtmäßige Masken-Atteste ausgestellt zu haben. 1 Min

Angeklagte bestreitet, unzulässige Atteste ausgestellt zu haben

Bei Demonstrationen und während einer Durchsuchung ihrer Arztpraxis in Duderstadt soll sie zudem Polizisten als "Schmeißfliegen" und "Dillgurken" beleidigt haben. Auch der Satz "Ihr seid doch alle bekloppt" und "Ihr seid doch alle balla balla" soll gefallen sein. Und bei einer Kundgebung gegen die Corona-Einschränkungen in Herzberg vor zwei Jahren soll sie gesagt haben: "Es ist ein Jahrhundertverbrechen. Es ist schlimmer als der Holocaust was hier abläuft. Es werden mehr Leute sterben als beim Holocaust." Die Staatsanwaltschaft wertet das als Volksverhetzung. Ihr Verteidiger wollte sich vorab auf Anfrage des NDR Niedersachsen zu den Vorwürfen nicht äußern. Laut Gericht hat sie aber zumindest bestritten, unzulässige Atteste ausgestellt zu haben.

Javid-Kistel: Corona-Impfstoffe "gefährliche experimentelle Gentherapien"

Im Messenger-Dienst Telegram hat Javid-Kistel unterdessen zu Spenden wegen der Prozesskosten aufgerufen. In dem Post vom 22. Januar, der mit "Liebe Freunde der Wahrheit und der Freiheit" beginnt, spricht sie von "medizinisch sinnlosen Coronazwangsmaßnahmen" und bezeichnet Corona-Impfstoffe als "gefährliche experimentelle Gentherapien".

Weitere Informationen Mögliche Corona-Impfschäden: Prozesse gegen Hersteller beginnen In diesen Tagen beginnen erste Prozesse gegen die Hersteller von Corona-Impfstoffen. Die Kläger fordern Schadenersatz und Schmerzensgeld. (03.07.2023) mehr

467 Impfschäden in Deutschland anerkannt

Allerdings haben sich von Beginn der Impfkampagne bis zuletzt weder Behauptungen bewahrheitet, dass Impfungen unwirksam, noch dass sie gefährlich seien. Zwar sind in Deutschland Impfschäden durchaus bekannt: Allerdings sind von bundesweit 11.827 Anträgen auf Anerkennung eines Schadens durch die Corona-Impfung lediglich 467 Anträge anerkannt worden - bei 64,9 Millionen Menschen, die sich bis April vergangenen Jahres in Deutschland mindestens einmal gegen Corona impfen ließen.

Mit internationalem Haftbefehl in Zürich festgenommen

Ursprünglich hätte der Prozess vor gut zwei Jahren beginnen sollen. Allerdings setzte sich Javid-Kistel nach Mexiko ab und war erst im vergangenen Dezember mit einem europäischen Haftbefehl bei der Einreise in Zürich festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Gegen 30.000 Euro Kaution und Meldepflicht kam sie wieder auf freien Fuß. Mit einem Urteil wird noch in dieser Woche gerechnet.