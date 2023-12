Falsche Corona-Atteste: Flüchtige Duderstädter Ärztin gefasst Stand: 15.12.2023 09:16 Uhr Carola Javid-Kistel ist bekannt in der Impfgegner- und "Querdenker"-Szene in Deutschland. Vor einem Strafprozess floh die Ärztin nach Mexiko. Nun wurde sie bei der Einreise in die Schweiz festgenommen.

von Wieland Gabcke

Grund für die Festnahme war ein europäischer Haftbefehl, den das Amtsgericht Duderstadt ausgestellt hatte. Das bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Inzwischen sei die Ärztin aber aus der Haft wieder entlassen worden. "Als Auflage musste sie 30.000 Euro Kaution zahlen, den Reisepass und den Personalausweis abgeben", so der Sprecher. Außerdem müsse sie sich regelmäßig beim Polizeikommissariat Duderstadt melden.

Flucht vor Strafprozess wegen unrechtmäßiger Masken-Atteste

Die 57-Jährige wurde den Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen zufolge bei der Einreise am Flughafen in Zürich festgenommen. Javid-Kistel hatte sich im vergangenen Jahr nach Mexiko abgesetzt und sich so einem bereits terminierten Strafprozess vor dem Amtsgericht Duderstadt entzogen. Dort hatte sie sich unter anderem wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten sollen. Wann dazu der Prozess vor dem Amtsgericht Duderstadt nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Weitere Anklagen wegen Volksverhetzung und Beleidigung

Dabei könnte es dann auch um weitere Anklagen der Staatsanwaltschaft Göttingen gehen. Es geht um Volksverhetzung, üble Nachrede und Beleidigung. Auf einer Kundgebung in Herzberg soll Javid-Kistel gesagt haben, die Corona-Maßnahmen seien "schlimmer als der Holocaust". Einem Ärzte-Kollegen soll sie laut Anklage in einem Video vorgeworfen haben, Patienten "krank- und totzuimpfen". Außerdem soll sie zu Polizisten und Beamten bei einer Durchsuchung ihrer Praxis gesagt haben: "Das ist Faschismus, ihr seid doch alle bekloppt."

