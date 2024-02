Falsche Masken-Atteste: Ärztin zu Bewährungsstrafe verurteilt Stand: 05.02.2024 12:22 Uhr Die Ärztin und Impfgegnerin Carola Javid-Kistel ist am Montag wegen Volksverhetzung, unzulässiger Corona-Atteste und Beleidigung verurteilt worden. Sie hatte beim Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt.

von Wieland Gabcke und Marc Wichert

Javid-Kistel gilt als eine der Wortführerinnen der "Querdenker"-Szene. Die Ärztin erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Außerdem muss sie 1.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen zahlen. Zuvor hatten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung für den Fall eines Geständnisses auf das Strafmaß geeinigt, so der Vorsitzende Richter.

Carola Javid-Kistel bricht in Tränen aus

Im Anschluss an die Erklärung ihres Verteidigers vor Gericht brach Javid-Kistel in Tränen aus. Sie fürchte um die Approbation als Ärztin, hieß es in ihrer Erklärung. Gegenüber NDR Niedersachsen wollte sich Javid-Kistel nicht äußern. Auch die Ärztekammer Niedersachsen wollte zu ihrer Approbation aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen.

Coronapolitik sei "schlimmer als der Holocaust"

Die Angeklagte gestand unter anderem, dass sie in 16 Fällen unzulässige Maskenatteste ausgestellt hatte. Dabei handelte es sich laut Anklage um Blankoatteste mit ihrem Praxisstempel, die Gegner der Coronamaßnahmen offenbar zu Hause ausgefüllt und mit auf Demos gebracht hatten, um keine Maske tragen zu müssen. Ebenso gestand Javid-Kistel, Polizisten beleidigt und den Holocaust verharmlost zu haben, als sie bei einer Demo in Herzberg vor zwei Jahren über die Coronapolitik und Impfstoffe gesagt hatte: "Es ist ein Jahrhundertverbrechen. Es ist schlimmer als der Holocaust, was hier abläuft. Es werden mehr Leute sterben als beim Holocaust."

Weitere Anklagepunkte wurden eingestellt

Weitere Anklagepunkte wurden vorläufig eingestellt. Dabei handelte es sich um üble Nachrede gegen einen anderen Arzt, der gegen Corona impfte, und Impfunfähigkeitsbescheinigungen: Javid-Kistel soll zwei Kindern bescheinigt haben, dass eine Masernimfpung nicht möglich sei, obwohl dafür keine medizinischen Gründe vorgelegt hätten, so die Anklage.

Javid-Kistel: Corona-Impfstoffe "gefährliche experimentelle Gentherapien"

Im Messenger-Dienst Telegram hatte Javid-Kistel zu Spenden wegen der Prozesskosten aufgerufen. In dem Post vom 22. Januar, der mit "Liebe Freunde der Wahrheit und der Freiheit" beginnt, spricht sie von "medizinisch sinnlosen Coronazwangsmaßnahmen" und bezeichnet Corona-Impfstoffe als "gefährliche experimentelle Gentherapien".

467 Impfschäden in Deutschland anerkannt

Allerdings haben sich von Beginn der Impfkampagne bis zuletzt weder Behauptungen bewahrheitet, dass Impfungen unwirksam, noch dass sie gefährlich seien. Zwar sind in Deutschland Impfschäden durchaus bekannt: Allerdings sind von bundesweit 11.827 Anträgen auf Anerkennung eines Schadens durch die Corona-Impfung lediglich 467 Anträge anerkannt worden - bei 64,9 Millionen Menschen, die sich bis April vergangenen Jahres in Deutschland mindestens einmal gegen Corona impfen ließen.

Ärztin mit internationalem Haftbefehl in Zürich festgenommen

Ursprünglich hätte der Prozess vor gut zwei Jahren beginnen sollen. Allerdings hatte sich Javid-Kistel nach Mexiko abgesetzt und war erst im vergangenen Dezember mit einem europäischen Haftbefehl bei der Einreise in Zürich festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Gegen 30.000 Euro Kaution und Meldepflicht kam sie wieder auf freien Fuß.

