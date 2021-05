Stand: 03.05.2021 08:09 Uhr Gebühren für Straßenreinigung zu hoch? Klage vor OVG

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg verhandelt heute über die Straßenreinigungsgebühren der Stadt Göttingen. Kläger ist ein Anwohner, der die Gebühren für zu hoch hält. Das OVG muss in dem Normenkontrollverfahren jetzt prüfen, ob die Satzung der Stadt Göttingen aus dem Jahr 2018 rechtens ist. Sie setzt für die Straßenreinigung im Sommer und im Winter jeweils unterschiedliche Gebührensätze an. Der Kläger geht zudem davon aus, dass die Satzung gegen die Rechte der eingemeindeten Ortschaften Groß Ellershausen, Hetjershausen und Roringen verstoße. Die früher eigenständigen Gemeinden dürften nicht mit Straßenreinigungsgebühren belastet werden.

