Stand: 24.08.2020 15:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Fridays for Future" ruft zu Klimastreik auf

Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" hat für den 25. September zum ersten globalen Klima-Streik seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgerufen. Auch in Niedersachsen soll es an diesem Tag Demonstrationen und andere Aktionen geben. "Corona hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, eine Krise als solche zu behandeln und so früh wie möglich Maßnahmen zu ergreifen", erklärte "Fridays for Future" am Montag. In Göttingen wollen sich Aktivisten am 25. September unter dem Motto "Kein Grad weiter" demonstrieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.08.2020 | 17:00 Uhr