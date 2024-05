Freizeitpark Einbeck: Gestohlene Alpakas wieder da Stand: 05.05.2024 12:48 Uhr Die aus einem Gehege in einem Freizeitpark in Einbeck (Landkreis Northeim) gestohlenen Alpakas sind wieder da.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte ein Anwohner die drei Tiere am Sonntagvormittag freilaufend in der Northeimer Gemarkung Hohenstedt. Der Eigentümer habe die Tiere zweifelsfrei wiedererkannt. Die Tiere seien in einen Transporter geladen und zurück in den Freizeitpark gebracht worden, so die Polizei.

Was wird aus der Belohnung?

Ersten Ermittlungen zufolge hatten unbekannte Täter die Tiere in der Nacht zu Samstag über einen Zaun gehoben und mit einem Transporter weggefahren. "Alle drei Alpaka-Kinder sind hier bei uns im Circus-Land geboren, teilweise mit der Hand aufgezogen", hatte ein Sprecher des Freizeitparks gesagt. Wer die Tiere entwendet hat, ist unklar. Der Park hatte eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Was daraus wird, ist noch nicht geklärt.

