Stand: 08.03.2024 11:53 Uhr Frauentag: Aktivisten überkleben Namen der Uni Göttingen

Linke Aktivistinnen und Aktivisten haben in Göttingen die Georg-August-Universität nach eigenen Angaben in "Emmy-Noether-Universität" "umbenannt". Demnach haben sie im gesamten Stadtgebiet auf Schildern und Informationstafeln den Namen der Universität mit dem Namen der Mathematikerin überklebt. Hintergrund ist nach Angaben der Linksjugend in Göttingen der Weltfrauentag. Außerdem solle die Aktion dazu beitragen, ein Stück der Göttinger Universitätsgeschichte unter dem NS-Regime aufzuarbeiten. Die Nationalsozialisten hätten Emmy Noether 1933 die Lehrerlaubnis entzogen, zuvor habe sie keine volle Lehrstelle erhalten und nur mit Mühe von ihrem Einkommen leben können. Sie habe aber durch ihre Verdienste in Algebra und theoretischer Physik bewirkt, dass die Göttinger Forschungseinrichtung weltbekannt wurde. Die Universität wollte sich zunächst nicht zu der Aktion äußern.

