Stand: 07.03.2024 15:16 Uhr Frauentag: Strafanzeigen wegen Graffiti-Parolen

Die Polizei in Lüneburg ermittelt wegen Graffiti-Schriftzügen rund um den Internationalen Frauentag am 8. März. Unbekannte haben mithilfe von Schablonen und knalligen Farben feministische Botschaften im Stadtgebiet verteilt - etwa "Feuer und Flamme dem Patriarchat" oder "Alle raus am 8. März". Die Graffiti sind laut Polizei an Hauswände, Mülleimer und auf den Boden in Fußgängerzonen gesprüht worden. Demnach haben Bürger bereits mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gestellt. Derzeit liefen dazu weitere Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Im Raum Lüneburg sind anlässlich des Internationalen Frauentages mehrere Demonstrationen und Veranstaltungen angemeldet.

