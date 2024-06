Stand: 06.06.2024 17:02 Uhr Frau stirbt bei Scheunenbrand in Salzgitter

In Salzgitter-Lesse ist am frühen Donnerstagmorgen eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr um kurz nach 5 Uhr zu dem Brand auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb ausgerückt. In einer Scheune hätten Einsatzkräfte schließlich die Leiche der 54-Jährigen entdeckt. Das Feuer sei gegen 8 Uhr gelöscht gewesen. Die Brandursache sei noch unklar, der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. An einzelnen Gebäudeteilen entstand demnach erheblicher Schaden. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

