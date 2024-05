Stand: 07.05.2024 08:19 Uhr Frau stirbt bei Brand in Göttinger Seniorenheim

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Göttingen ist am frühen Dienstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden laut Polizei verletzt, mindestens eine von ihnen schwer. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Den Angaben zufolge war der Brand im Wohnbereich im Dachgeschoss ausgebrochen. Das Seniorenheim wurde evakuiert: Mehrere Bewohner seien aus dem brennenden Haus gerettet worden, so die Polizei. Für eine mehr als 80 Jahre alte Frau sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

